11:45  24 лютого
В Одесі затримали пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
09:55  24 лютого
Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
08:23  24 лютого
Лобове зіткнення на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
24 лютого 2026, 08:40

$30 000 за уникнення відповідальності: у Тернополі викрили незаконну схему

24 лютого 2026, 08:40
Фото: Національна поліція
У Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів США за "вирішення питання" щодо уникнення відповідальності військовослужбовцем

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, під час дії воєнного стану група осіб організувала незаконну схему заробітку. Ділки нібито через службових осіб сприяли звільненню зі служби в Збройних силах України та допомагали уникнути відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Як встановили правоохоронці, до оборудки причетний житель Тернополя 1992 року народження. За версією слідства, він пообіцяв військовому за 30 тисяч доларів вплинути на службову особу ЗСУ.

За ці кошти фігурант гарантував уникнення кримінальної відповідальності, переведення до однієї з військових частин у Львівській або Тернопільській області та подальше звільнення зі служби.

Чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

війна гроші військові ЗСУ Тернопіль ухилення від служби схема правоохоронні органи
У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник
24 лютого 2026, 14:11
На Черкащині нічна бійка закінчилася ножовим пораненням
24 лютого 2026, 13:58
Хабарі за "неофіційні" відпустки: командир частини на Київщині відповідатиме у суді
24 лютого 2026, 13:52
Пастка 2022 року: чому повномасштабної війни неможливо було уникнути
24 лютого 2026, 13:41
У Запоріжжі російський агент намагався влаштуватися "на роботу" до оборонного заводу
24 лютого 2026, 13:28
У Харкові горить кафе: понад 50 рятувальників працюють на місці
24 лютого 2026, 13:21
На Тернопільщині працівник мерії "зливав" дані про ТЦК
24 лютого 2026, 13:15
З фронту – поштою: ДБР зірвало доставку сотень боєприпасів до Харкова
24 лютого 2026, 12:57
Масове отруєння у дитячому центрі Львова: кількість госпіталізованих зросла до 21
24 лютого 2026, 12:51
У Києві без тепла залишаються 1126 будинків і 62 школи
24 лютого 2026, 12:36
