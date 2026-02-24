$30 000 за уникнення відповідальності: у Тернополі викрили незаконну схему

Фото: Національна поліція

У Тернополі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 30 тисяч доларів США за "вирішення питання" щодо уникнення відповідальності військовослужбовцем

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, під час дії воєнного стану група осіб організувала незаконну схему заробітку. Ділки нібито через службових осіб сприяли звільненню зі служби в Збройних силах України та допомагали уникнути відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Як встановили правоохоронці, до оборудки причетний житель Тернополя 1992 року народження. За версією слідства, він пообіцяв військовому за 30 тисяч доларів вплинути на службову особу ЗСУ.

За ці кошти фігурант гарантував уникнення кримінальної відповідальності, переведення до однієї з військових частин у Львівській або Тернопільській області та подальше звільнення зі служби.

Чоловіка затримали під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 12 до 18 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.