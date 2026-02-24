Масове харчове отруєння у Львові: серед постраждалих – 11 дітей
Впродовж 22-23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 15 людей, серед них – 11 дітей
Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.
У всіх постраждалих симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея. Стан пацієнтів – середньої важкості.
За попередніми даними, всі постраждалі у період 18-21 лютого харчувалися в одному з розважальних закладів Львова.
На об’єкті працюють фахівці Держпродспоживслужби спільно з фахівцями обласного центру контролю та профілактики хвороб.
