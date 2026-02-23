Українців попередили про ожеледицю 24 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 24 лютого, майже по всій Україні, крім південних та південно-східних областей, очікується ожеледиця. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Буде слизько, тож кермуйте обережно і дивіться під ноги! Бережіть себе та своїх близьких!", – зазначають рятувальники.

За прогнозом синоптиків, найближчий тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг, дощ і тумани.