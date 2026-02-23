У Миколаєві стався вибух, постраждали семеро поліцейських

фото: Національна поліція

У понеділок увечері в Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок нього постраждали семеро співробітників патрульної поліції, які припаркували там свої автомобілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Національної поліції Івана Вигівського.

За його словами, двоє постраждалих правоохоронців перебувають у важкому стані.

"Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", – зазначив Вигівський.

