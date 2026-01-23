На Львівщині пʼяний водій автівки збив двох пішоходів

Фото: поліція

ДТП сталася 22 січня близько 19:00 у селі Жупани Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Chevrolet Lacetti, 38-річний житель району, збив двох пішоходів – мешканців Стрийського району віком 16 і 24 роки.

Внаслідок ДТП 24-річний пішохід отримав травми, його доставили до лікарні.

Встановлено, що чоловік перебував за кермом авто у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть нацгвардійця, який на смерть збив 13-річного хлопця. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.