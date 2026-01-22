14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 16:27

На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці

22 січня 2026, 16:27
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Тонка крига ледь не коштувала жительці Львівської області життя

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на ДСНС.

У четвер, 22 січня о 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Жвирка Шептицького району, біля мосту через річку Західний Буг, під лід провалилася жінка та потребує допомоги.

До місця події було направлено рятувальників з м. Сокаль та м. Шептицький.

По прибуттю з’ясувалося, що жінку 1978 року народження ще до прибуття підрозділів витягнули з крижаної води місцеві жителі та передали медикам екстреної медичної допомоги.

Як повідомлялось, на Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику. Подія сталась у селищі Славсько Стрийського району на горі Тростян.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крига жінка ДСНС Львівська область
На Львівщині чоловік з ножем напав на співмешканця сестри
22 січня 2026, 15:35
На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон
21 січня 2026, 21:30
На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
21 січня 2026, 15:31
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
22 січня 2026, 17:15
БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією
22 січня 2026, 17:13
У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України
22 січня 2026, 17:11
США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський
22 січня 2026, 17:00
У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"
22 січня 2026, 16:55
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України
22 січня 2026, 16:20
У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра
22 січня 2026, 16:15
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі
22 січня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »