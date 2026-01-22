На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці

фото: ДСНС

Тонка крига ледь не коштувала жительці Львівської області життя

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на ДСНС.

У четвер, 22 січня о 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Жвирка Шептицького району, біля мосту через річку Західний Буг, під лід провалилася жінка та потребує допомоги.

До місця події було направлено рятувальників з м. Сокаль та м. Шептицький.

По прибуттю з’ясувалося, що жінку 1978 року народження ще до прибуття підрозділів витягнули з крижаної води місцеві жителі та передали медикам екстреної медичної допомоги.

