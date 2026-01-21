На Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили трьох зловмисників, які переконували людей перераховувати їм гроші. Працювали вони по "старій схемі": прикидались працівниками банків

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як розповіли поліцейські, аферисти використали "вішинг-схему". Вони прикидались працівниками банку та дзвонили людям. Потім вони переконували їх перевести гроші на рахунки, які підконтрольні шахраям. За таким сценарієм зловмисники "заробили" 824 тисячі гривень, ошукавши 19 людей.

"В рамках кримінального провадження поліцейські провели ряд обшуків, вилучивши мобільні телефони, чорнові записи, комп'ютери, банківські картки та інші речові докази. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування й направили стосовно фігурантів обвинувальний акт до суду", - повідомили в поліції.

