13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 15:31

На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові

21 січня 2026, 15:31
фото: ДПСУ
Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону взяли участь в акції «Моя кров рятує»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У межах ініціативи понад 100 прикордонників здали кров, щоб допомогти тим, хто її найбільше потребує. Загалом вдалося зібрати понад 45 літрів крові – це шанс врятувати до 300 людських життів.

"До акції долучились не лише прикордонники з управління загону, а й військовослужбовці з відділів прикордонної служби. Серед донорів – учасники бойових дій, які з власного досвіду знають - іноді саме крапля крові вирішує долю пораненого", – йдеться у повідомленні.

Подібні акції прикордонники проводять регулярно.

Нагадаємо, на початку січня у Львові відбулась акція на підтримку прикордонників. Її метою стала підтримка підрозділу "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій.

Львівська область ДПСУ прикордонники акція кров донорство
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
