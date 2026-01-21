На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону взяли участь в акції «Моя кров рятує»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У межах ініціативи понад 100 прикордонників здали кров, щоб допомогти тим, хто її найбільше потребує. Загалом вдалося зібрати понад 45 літрів крові – це шанс врятувати до 300 людських життів.
"До акції долучились не лише прикордонники з управління загону, а й військовослужбовці з відділів прикордонної служби. Серед донорів – учасники бойових дій, які з власного досвіду знають - іноді саме крапля крові вирішує долю пораненого", – йдеться у повідомленні.
Подібні акції прикордонники проводять регулярно.
Нагадаємо, на початку січня у Львові відбулась акція на підтримку прикордонників. Її метою стала підтримка підрозділу "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій.