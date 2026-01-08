15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
В Україну йдуть 30-градусні морози
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 15:19

У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників

08 січня 2026, 15:19
фото: ДПСУ
У місті Лева відбулася благодійна акція «Велика коляда», метою якої стала підтримка підрозділу «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Це свято добра та єдності стало результатом співпраці центру дитячого розвитку Sova та 7-го прикордонного Карпатського загону. Маленькі учасники центру підготували яскраву святкову програму з колядками, виступами та щирими побажаннями для наших захисників.

Гостей частували гарячими напоями, запашним чаєм та ласощами.

У рамках благодійного ярмарку всі охочі могли придбати сувеніри, солодощі та інші вироби.

Дітей розважали квестами, аквагримом і веселими іграми, зокрема, улюбленцем малечі став прикордонний лев, який дарував усмішки й обійми.

Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники затримали 23-річного українця, який сховався у ніші для матраців у міжнародному потязі. Інцидент стався у грудні 2025 року.

Львів Львівська область прикордонники акція відео
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
