У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників
У місті Лева відбулася благодійна акція «Велика коляда», метою якої стала підтримка підрозділу «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Це свято добра та єдності стало результатом співпраці центру дитячого розвитку Sova та 7-го прикордонного Карпатського загону. Маленькі учасники центру підготували яскраву святкову програму з колядками, виступами та щирими побажаннями для наших захисників.
Гостей частували гарячими напоями, запашним чаєм та ласощами.
У рамках благодійного ярмарку всі охочі могли придбати сувеніри, солодощі та інші вироби.
Дітей розважали квестами, аквагримом і веселими іграми, зокрема, улюбленцем малечі став прикордонний лев, який дарував усмішки й обійми.
Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники затримали 23-річного українця, який сховався у ніші для матраців у міжнародному потязі. Інцидент стався у грудні 2025 року.