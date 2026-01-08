У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників

фото: ДПСУ

У місті Лева відбулася благодійна акція «Велика коляда», метою якої стала підтримка підрозділу «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону, що виконує бойові завдання на передовій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Це свято добра та єдності стало результатом співпраці центру дитячого розвитку Sova та 7-го прикордонного Карпатського загону. Маленькі учасники центру підготували яскраву святкову програму з колядками, виступами та щирими побажаннями для наших захисників.

Гостей частували гарячими напоями, запашним чаєм та ласощами.

У рамках благодійного ярмарку всі охочі могли придбати сувеніри, солодощі та інші вироби.

Дітей розважали квестами, аквагримом і веселими іграми, зокрема, улюбленцем малечі став прикордонний лев, який дарував усмішки й обійми.

