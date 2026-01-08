Во Львове прошла акция в поддержку пограничников

фото: ГПСУ

В городе Льва состоялась благотворительная акция «Большая коляда», целью которой стала поддержка подразделения «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда, выполняющего боевые задания на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Этот праздник добра и единства стал результатом сотрудничества центра детского развития Sova и 7 пограничного Карпатского отряда. Маленькие участники центра подготовили яркую праздничную программу с колядками, выступлениями и искренними пожеланиями наших защитников.

Гостей угощали горячими напитками, ароматным чаем и лакомством.

В рамках благотворительной ярмарки все желающие могли приобрести сувениры, сладости и другие изделия.

Детей развлекали квестами, аквагримом и веселыми играми, в частности, любимцем малышей стал пограничный лев, даривший улыбки и объятия.

