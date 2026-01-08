15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 15:19

Во Львове прошла акция в поддержку пограничников

08 января 2026, 15:19
фото: ГПСУ
В городе Льва состоялась благотворительная акция «Большая коляда», целью которой стала поддержка подразделения «Шквал» 7-го пограничного Карпатского отряда, выполняющего боевые задания на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Этот праздник добра и единства стал результатом сотрудничества центра детского развития Sova и 7 пограничного Карпатского отряда. Маленькие участники центра подготовили яркую праздничную программу с колядками, выступлениями и искренними пожеланиями наших защитников.

Гостей угощали горячими напитками, ароматным чаем и лакомством.

В рамках благотворительной ярмарки все желающие могли приобрести сувениры, сладости и другие изделия.

Детей развлекали квестами, аквагримом и веселыми играми, в частности, любимцем малышей стал пограничный лев, даривший улыбки и объятия.

Как сообщалось, на Львовщине пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде. Инцидент произошел в декабре 2025 года.

Львов Львовская область пограничники акция видео
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Умер известный украинский дирижер
08 января 2026, 16:35
В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня
08 января 2026, 16:15
На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки
08 января 2026, 15:55
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 15:50
Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях
08 января 2026, 15:08
В Украину идут 30-градусные морозы
08 января 2026, 14:59
Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии
08 января 2026, 14:39
Шуфричу разрешили выйти из-под стражи
08 января 2026, 14:35
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
