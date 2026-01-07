Ілюстративне фото

На Львівщині судили військового, який запропонував хабар сержанту. За 3 тисячі доларів він хотів допомоги у втечі зі служби

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

15 вересня чоловік сів у машину сержанта, разом вони поїхали в місце несення служби. Після того як курсант віддав сержанту 3 тисячі доларів, його затримали. Військовий звернувся до поліції із заявою після того, як курсант запропонував йому хабар.

На суді обвинувачений визнав провину. Він заявив, що хотів втекти з військової служби, бо в нього боліли коліна. Суд визнав його винуватим, і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

