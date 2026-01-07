10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 11:00

3 тисячі доларів за СЗЧ: на Львівщині судили військового, який хотів купити "цивільне життя"

07 січня 2026, 11:00
На Львівщині судили військового, який запропонував хабар сержанту. За 3 тисячі доларів він хотів допомоги у втечі зі служби

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

15 вересня чоловік сів у машину сержанта, разом вони поїхали в місце несення служби. Після того як курсант віддав сержанту 3 тисячі доларів, його затримали. Військовий звернувся до поліції із заявою після того, як курсант запропонував йому хабар.

На суді обвинувачений визнав провину. Він заявив, що хотів втекти з військової служби, бо в нього боліли коліна. Суд визнав його винуватим, і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
