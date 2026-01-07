10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 13:35

Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві

07 січня 2026, 13:35
Фото: поліція
На Львівщині викрили на хабарництві заступника начальника відділу відділу митного оформлення одного з постів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Посадовець брав гроші за швидке оформлення продуктів, що швидко псуються (зелень, салати, руккола та інше).

Слідчі з’ясували, що митник вимагав хабарі у представника приватного підприємства. За гроші він обіцяв не створювати штучних перешкод під час перевірок та максимально прискорити розмитнення товару. Правоохоронці задокументували кілька епізодів отримання хабарів на загальну суму понад 35 тисяч гривень.

Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві

Посадовцю повідомили про підозру у зловживанні впливом та одержанні хабаря. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

На Львівщині викрили митника, який вимагав хабарі за швидке оформлення продуктів

Нагадаємо, на хабарництві затримали посадовця автомобільної служби військової частини Держприкордонслужби України – він вимагав 10% "відкату" за постачання запчастин для військових частин.

Львівська область митники хабар затримання розмитнення
