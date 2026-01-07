У Львові ще не налагодили енергопостачання лікарень та електротранспорту – Садовий
У Львові залишаються відключеними від світла деякі медичні заклади, частково не працює електротранспорт
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує RegioNews.
Станом на 14:50 у Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки (де важкі хворі перебувають на ШВЛ).
"Попри заклик пані премʼєр-міністерки, на жаль, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше", – наголосив мер.
Садовий повідомив, що роботу електротранспорту поступово відновлюють. Усі трамваї вже курсують. Тролейбуси відновлять рух найближчим часом. Попри це, з самого ранку на маршрути вийшли альтернативні автобуси – там, де потрібно, вони дублювали або доповнювали роботу електротранспорту
"Місто не зупинилось. Місто працює. Треба мати розум, щоб не вимикати лікарні, де сотні людей лежать під апаратами штучного дихання. Я не знаю, хто до цього додумався, але мовчати про таке не буду", – зазначив він.
Нагадаємо, у Львові через нові правила визначення критичності підприємств комунальний електротранспорт та частина лікарень залишилась без світла.
Згодом премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях під час дії графіків, виконання цього рішення додатково перевірять.