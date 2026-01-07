Фото: скриншот з трансляції брифінгу Садового

У Львові залишаються відключеними від світла деякі медичні заклади, частково не працює електротранспорт

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує RegioNews .

Станом на 14:50 у Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на Чупринки (де важкі хворі перебувають на ШВЛ).

"Попри заклик пані премʼєр-міністерки, на жаль, хтось, хто вмикає і вимикає тумблер, вирішив інакше", – наголосив мер.

Садовий повідомив, що роботу електротранспорту поступово відновлюють. Усі трамваї вже курсують. Тролейбуси відновлять рух найближчим часом. Попри це, з самого ранку на маршрути вийшли альтернативні автобуси – там, де потрібно, вони дублювали або доповнювали роботу електротранспорту

"Місто не зупинилось. Місто працює. Треба мати розум, щоб не вимикати лікарні, де сотні людей лежать під апаратами штучного дихання. Я не знаю, хто до цього додумався, але мовчати про таке не буду", – зазначив він.

Нагадаємо, у Львові через нові правила визначення критичності підприємств комунальний електротранспорт та частина лікарень залишилась без світла.

Згодом премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях під час дії графіків, виконання цього рішення додатково перевірять.