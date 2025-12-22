15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 12:56

Бійка та стрілянина в центрі Києва: поліція затримала зловмисника

22 грудня 2025, 12:56
Фото: поліція
Поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в центральній частині столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Наразі правоохоронці встановили стрілка та затримали його – ним виявився 28-річний місцевий житель.

За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 грудня поблизу Бессарабської площі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл вгору, після чого порушники залишили місце події.

стрілянина Київ поліція затримання події зловмисник
