На Закарпатті чоловік побив дружину, а потім накинувся на сина та поліцію

До поліції звернувся 19-річний хлопець. Він повідомив, що батько б'є матір

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

19-річний місцевий житель звернувся до поліції та повідомив, що батько свариться з матір'ю та б'є її. Під час розмови на фоні було чутно крики.

Коли правоохоронці приїхали, чоловік намагався уникнути спілкування з ними. Згодом він став поводитися агресивно: спочатку накинувся на дружину, а потім - на сина та поліцейських. Поліція затримала зловмисника.

"Потерпілі – дружина та син затриманого – медичної допомоги не потребували. 43-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, доставили до відділку поліції. Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Крім того, його притягнули до адміністративної відповідальності — складено протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства)", - повідомили в поліції.

Зараз його відправили до ізолятора.

