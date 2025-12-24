Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця

Фото: Національна поліція

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Повідомлення про пораненого чоловіка на вулиці Закревського надійшло на спецлінію 102 від працівників швидкої медичної допомоги.

Поліцейські встановили, що потерпілим є 47-річний підприємець – власник розкрійного цеху. Під час перебування на роботі він почув гучний стукіт у вхідні двері. Відчинивши, чоловік побачив незнайомця з ознаками алкогольного сп'яніння, який вимагав покликати його знайому – працівницю виробництва. Отримавши відмову, нападник дістав ніж і завдав удару, після чого втік.

Оперативники за кілька годин встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

