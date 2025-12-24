08:14  24 грудня
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
07:57  24 грудня
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 08:14

Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця

24 грудня 2025, 08:14
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Повідомлення про пораненого чоловіка на вулиці Закревського надійшло на спецлінію 102 від працівників швидкої медичної допомоги.

Поліцейські встановили, що потерпілим є 47-річний підприємець – власник розкрійного цеху. Під час перебування на роботі він почув гучний стукіт у вхідні двері. Відчинивши, чоловік побачив незнайомця з ознаками алкогольного сп'яніння, який вимагав покликати його знайому – працівницю виробництва. Отримавши відмову, нападник дістав ніж і завдав удару, після чого втік.

Оперативники за кілька годин встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, грабіж та розбій.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік напав на знайомого з ножем. Двоє чоловіків посварились. Зловмисник вдарив 30-річного "суперника" ножем у груди. Потерпілого госпіталізували медики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Деснянський район підприємець напад ніж ножове поранення поліція
На Закарпатті чоловік побив дружину, а потім накинувся на сина та поліцію
23 грудня 2025, 22:25
На Житомирщині чоловік вимагав майже півтора мільйона з підприємця, погрожуючи штрафами
23 грудня 2025, 18:45
На Дніпропетровщині затримали 37-річного підозрюваного у замаху на вбивство у під’їзді
23 грудня 2025, 18:14
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Хмельниччині чоловік поранив підлітка ножем: хлопця госпіталізували
24 грудня 2025, 08:36
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом
24 грудня 2025, 08:17
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
24 грудня 2025, 07:57
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 07:52
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю
24 грудня 2025, 07:48
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
24 грудня 2025, 07:35
Атака дронів на Чернігів: є влучання в енергооб'єкт та багатоповерхівку
24 грудня 2025, 07:26
Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем
24 грудня 2025, 07:14
Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян – DeepState
24 грудня 2025, 07:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »