На Хмельниччині чоловік поранив підлітка ножем: хлопця госпіталізували

У Старокостянтинові правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, який завдав ножового поранення 14-річному підлітку

Зазначається, що інцидент стався 20 грудня близько 20:00 на вулиці Ессенській.

За попередніми даними, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вийшов до групи підлітків поблизу торгового центру, погрожував їм, а згодом поранив одного з хлопців ножем у плече.

Пораненого підлітка госпіталізували. Підозрюваного затримали неподалік його будинку.

Чоловікові оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

