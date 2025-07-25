На Львівщині викрили схему незаконного виробництва і збуту тютюну на понад 1 млн грн

фото: ДПСУ

49-річний житель Львова облаштував підпільний цех у житловому масиві одного зі спальних районів міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків. У результаті було вилучено – 5169 пачок тютюнових виробів без акцизних марок, станок для виготовлення тютюну, 500 сигаретних гільз, 2 тисячі упаковок для фасування, мобільний термінал, чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники зупинили спробу контрабанди рідини для електронних сигарет.