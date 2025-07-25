фото: Офіс Генерального прокурора

У Львові двом керівницям районних адміністрацій оголошено підозру у справі про розтрату коштів, які були призначені на ліквідацію наслідків ракетного удару

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, йдеться про 1,7 мільйона гривень з міського бюджету. Фігурантами стали виконувачка обов’язків очільниці Франківської РА та керівниця Галицької РА, яким інкримінують зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Слідчі з’ясували, що посадовиці без належних підстав погодили проектно-кошторисну документацію директору комунального підприємства, що займалося аварійно-відновлювальними роботами на Стрийській вулиці після ракетного обстрілу в липні 2023 року. У межах цих робіт були замінені покрівлі, укріплені несучі конструкції та встановлені нові вікна.

Згідно з матеріалами розслідування, підрядник значно завищив вартість будівельних матеріалів, зокрема віконних блоків. Як зазначають експерти, завдяки цьому він незаконно заволодів понад 1,7 млн грн бюджетних коштів. Окрім посадовців, підозру також повідомлено директорові комунального підприємства - йому інкримінують привласнення майна у великих розмірах шляхом службового зловживання (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу всім трьом підозрюваним.

Раніше повідомлялося, на Волині судитимуть директора комунального підприємства, який розтратив майже 3 млн грн бюджетних коштів.