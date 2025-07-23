Фото: прокуратура

У Харківській області викрили чоловіка, який отримав виплату від держави. Для цього він власноруч пошкодив свій будинок

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, місцевий житель Ізюмського району через застосунок "Дія" вказав, що його будинок пошкоджено внаслідок бойових дій.

Спочатку після перевірки йому відмовили через необхідність додаткового обстеження. При цьому встановили, що стан будинку не відповідає критеріям зруйнованого майна.

Однак чоловік самостійно зруйнував стіни будівлі. Завдяки цьому він отримав новий акт технічного обстеження, згідно з яким будинок визнали непридатним до проживання. Після цього Комісією з розгляду питань щодо компенсацій було ухвалено рішення про виплату компенсації.

У лютому 2024 року чоловік отримав житловий сертифікат на понад 600 тисяч гривень. За ці гроші він купив нерухомість у Харкові. Проте експертиза згодом підтвердила, що зруйнування було здійснено навмисно. Тепер вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Львові викрили жінку, яка підробила "хворобу" дитини. Вона отримала майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів від держави за програмою "Муніципальна няня", підробивши офіційні документи.