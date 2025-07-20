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20 липня 2025, 19:15

На Львівщині BMW злетів у воду з кар’єра: одна людина загинула, двоє врятовані

20 липня 2025, 19:15
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Фото: Телеграм/Львівич
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У Львівській області правоохоронці розслідують обставини інциденту, внаслідок якого авто потрапило під воду з пасажирами

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У неділю, 20 липня, на Ясниському кар'єрі у Львівській області сталася трагічна подія - автомобіль марки BMW з пасажирами в салоні пішов під воду. За попередніми даними, одна людина загинула, двоє інших змогли врятуватися.

На місце події прибули правоохоронці, які наразі працюють над з'ясуванням обставин цієї аварії. Офіційної інформації від пресслужби Національної поліції Львівської області поки що немає.

Причини, через які автомобіль опинився у воді, залишаються невідомими. Розслідування події триває, і правоохоронці обіцяють повідомити подробиці після завершення необхідних слідчих дій.

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