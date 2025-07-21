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У Львівській області затримали чоловіка, який намагався вбити знайомого. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Львівській області затримали чоловіка, який ледь не вбив знайомого. Відомо, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. На цей раз він вдарив ножем товариша у шию та передпліччя. Потерпілий знаходиться в реанімації. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

Інцидент стався 21 липня. Близько опівночі у місті Пустомити між двома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник завдав товаришу кілька ударів ножем та втік. Потерпілого 26-річного чоловіка госпіталізували.

Зловмисника затримали. Ним виявився 44-річний місцевий житель.

Нагадаємо, у Київській області затримали чоловіка, який забив матір до смерті. Відомо, що під час сварки 29-річний чоловік завдав 69-річний матері близько семи ударів по голові та тілу. Від отриманих травм жінка померла.