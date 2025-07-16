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16 липня 2025, 15:09

На Львівщині військова частина купила пошкоджені генератори на понад 30 млн грн

16 липня 2025, 15:09
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фото: ДБР
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Правоохоронці повідомили про підозру командиру та начальнику електротехнічної служби однієї з військових частин Львівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, восени 2022 року посадовці організували закупівлю генераторів за завідомо завищеною ціною через фіктивні компанії.

"Цивільна пособниця створила два фіктивних підприємства, які не мали ані виробничих потужностей, ані складів, ані фактичної господарської діяльності. До того ж вона працевлаштувала в цих фірмах громадян рф на посади директора та бухгалтера. Фігурантка закуповувала дешеві генератори та перепродавала їх як фірмові. Попри це, військова частина уклала з ними договори на постачання 152 генераторів на загальну суму понад 31 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, вартість обладнання була штучно завищена на понад 18 млн гривень.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині колишній військовий заробляв на фейкових документах для ухилянтів.

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