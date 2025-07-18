Масове отруєння у Львові: кількість госпіталізованих різко зросла
Після вживання десерту в львівському ресторані до лікарень звернулися майже 70 людей, серед них - діти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Станом на ранок 18 липня до медзакладу із симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізовано 70 осіб, серед яких 9 дітей.
За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що всі постраждалі 14-15 липня відвідували один із ресторанів китайської кухні в центрі Львова.
Нагадаємо, відомий ресторатор отруївся у власному ресторані у Львові.
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