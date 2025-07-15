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15 липня 2025, 19:20

На Львівщині через влучання блискавки у дах із сонячними панелями вщент згорів ТЦ

15 липня 2025, 19:20
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фото: Телеграм/Типовий Львів
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У місті Радехів на Львівщині блискавка спричинила масштабну пожежу

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередніми даними, під час негоди грозовий розряд влучив у сонячні панелі, встановлені на даху місцевого торгового центру. Внаслідок цього виникла сильна пожежа, яка охопила всю будівлю.

Полум’я швидко поширилось по приміщенню. Вогонь знищив супермаркет вщент. Місцеві мешканці повідомляють, що стовп диму було видно за кілька кілометрів. У соцмережах очевидці публікують відео з місця події, де зафіксовані язики полум’я на десятки метрів у висоту.

Через задимлення місто опинилося в зоні поширення їдкого диму. У зв’язку з цим влада закликала жителів Радехова зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та уникати зайвих пересувань до повного ліквідування наслідків пожежі. На місці працюють пожежники та аварійні служби.

Наразі інформації про постраждалих немає. Причини займання остаточно з’ясують після завершення розслідування.

Раніше повідомлялося, на заході України – грози, град і шквали: оголошено жовтий рівень небезпеки.

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