Массовое отравление во Львове: количество госпитализированных резко возросло
После употребления десерта во львовском ресторане в больницы обратилось почти 70 человек, среди них - дети
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной центр по контролю и профилактике болезней.
По состоянию на утро 18 июля в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей.
По результатам эпидемиологического расследования было установлено, что все пострадавшие 14-15 июля посещали один из ресторанов китайской кухни в центре Львова.
Напомним, известный ресторатор отравился в собственном ресторане во Львове.
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