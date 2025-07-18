Массовое отравление во Львове: количество госпитализированных резко возросло

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После употребления десерта во львовском ресторане в больницы обратилось почти 70 человек, среди них - дети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной центр по контролю и профилактике болезней.

По состоянию на утро 18 июля в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 70 человек, среди которых 9 детей.

По результатам эпидемиологического расследования было установлено, что все пострадавшие 14-15 июля посещали один из ресторанов китайской кухни в центре Львова.

Напомним, известный ресторатор отравился в собственном ресторане во Львове.