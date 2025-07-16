На Львівщині правоохоронці викрили осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які завозили на територію України вживані легкові автомобілі без сплати відповідних митних платежів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Слідством встановлено, що жителі Львівщини організували незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

"Задля уникнення сплати митних платежів фігуранти підробляли листи від благодійних організацій про призначення авто для військових частин. Фактично ж автівки продавали за готівку через платформи онлайн оголошень", - йдеться у повідомленні.

У зловмисників вилучили 5 транспортних засобів, компʼютерну техніку, чорнові записи, 12 мобільних телефонів, ноутбуки та понад 6 млн грн готівкою в еквіваленті.

Як повідомлялось, на Львівщині судитимуть зловмисників, які займались контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги.