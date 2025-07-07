На Львівщині судитимуть зловмисників, які займались контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги

фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці передали до суду справу за контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що підозрювані у змові з керівником благодійної організації ввозили на митну територію транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Після ввезення автомобілів в Україну їх продавали на онлайн-платформах та через соцмережі.

"Тільки впродовж 2024 року фігуранти реалізували 7 транспортних засобів та не сплатили понад 2,7 млн грн податків", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам інкримінують ч.3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали.