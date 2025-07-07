На Львівщині судитимуть зловмисників, які займались контрабандою авто під виглядом гуманітарної допомоги
Правоохоронці передали до суду справу за контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Слідством встановлено, що підозрювані у змові з керівником благодійної організації ввозили на митну територію транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України.
Після ввезення автомобілів в Україну їх продавали на онлайн-платформах та через соцмережі.
"Тільки впродовж 2024 року фігуранти реалізували 7 транспортних засобів та не сплатили понад 2,7 млн грн податків", - йдеться у повідомленні.
Зловмисникам інкримінують ч.3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, на Львівщині судитимуть членів організованої злочинної групи, які ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавали.