Во Львовской области правоохранители разоблачили лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые завозили на территорию Украины легковые автомобили без уплаты соответствующих таможенных платежей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствием установлено, что жители Львовщины организовали незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.
"Во избежание уплаты таможенных платежей фигуранты подделывали письма от благотворительных организаций о назначении авто для воинских частей. Фактически же автомобили продавали за наличные деньги через платформы онлайн объявлений", - говорится в сообщении.
У злоумышленников изъяли 5 транспортных средств, компьютерную технику, черновые записи, 12 мобильных телефонов, ноутбуки и более 6 млн грн наличными в эквиваленте.
Как сообщалось, во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи.