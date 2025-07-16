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16 июля 2025, 12:25

Во Львовской области правоохранители разоблачили лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ

16 июля 2025, 12:25
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фото: Бюро экономической безопасности
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Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые завозили на территорию Украины легковые автомобили без уплаты соответствующих таможенных платежей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что жители Львовщины организовали незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.

"Во избежание уплаты таможенных платежей фигуранты подделывали письма от благотворительных организаций о назначении авто для воинских частей. Фактически же автомобили продавали за наличные деньги через платформы онлайн объявлений", - говорится в сообщении.

У злоумышленников изъяли 5 транспортных средств, компьютерную технику, черновые записи, 12 мобильных телефонов, ноутбуки и более 6 млн грн наличными в эквиваленте.

Как сообщалось, во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи.

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