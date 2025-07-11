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11 липня 2025, 11:19

На Львівщині судитимуть підприємця, який постачав неякісне військове спорядження і втік до Австрії

11 липня 2025, 11:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці завершили розслідування щодо спільника львівського бізнесмена, який завдав збитків державі на понад мільярд гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2023 року відомство порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних Сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,16 млрд грн.

Підприємець зі Львова курував оборудку, до якої залучив свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії підписали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу.

Працівники ДБР оголосили про підозру бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. П’яти членам організації повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант масштабної корупційної справи переховується в Австрії.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових.

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