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Внаслідок російської атаки було пошкоджено корпуси одного з університетів Львову. В закладі розповіли, що сталось

Про це повідомляє "Твоє місто", передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки на Львів було пошкоджено три корпуси Львівської політехніки. Особливо 5-й корпус, який знаходиться на вулиці Степана Бандери. Там через обстріли вибито 100 вікон.

"У 5-му корпусі вибито приблизно 100 вікон, у 1-му — 15, у 4-му — 10. Також пошкоджено частину аудиторного фонд", - каже ректорка університету Наталія Шаховська.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня російські військові атакували Львів. У місті стались пожежі. Зокрема, постраждав дитячий садочок.