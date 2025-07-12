Фото: ДСНС

Росіяни в ніч на 12 липня атакували область ракетою та дронами. На жаль, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Руслана Запаранюка, росіяни атакували область чотирма дронами та ракетою. На жаль, від падіння уламків загинули дві людини. Це 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Ще 4 людини важкопоранені. Також 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження. У Чернівцях пошкоджені автомобілі, адміністративні будівлі, магазини, житлові будинки.

Нагадаємо, 9 липня росіяни атакували артилерією Херсон. Внаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє жінок та двоє чоловіків, які перебували у своїх домівках.