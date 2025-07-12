Фото: ДСНС

У ніч на 12 липня російські військові атакували Львів. За словами мера міста, зокрема, постраждав дитячий садочок

Про це повідомляє міський голова, передає RegioNews.

За словами Андрія Садового, вибухи пролунали в кількох районах Львова. Влучання зафіксували, зокрема, на вулицях Митрополита та Андрія та Олени Степанівни. Попередньо, ніхто не постраждав. Місцеві жителі знаходились в укриттях. Відомо, що кільком людям надали медичну допомогу на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Також пошкоджені автомобілі, будинки, дитячий садочок. Обірвано контактну мережу: зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

За даними ДСНС, станом на 7 ранку всі пожежі в місті загасили.

Згодом з'явилась оновлена інформація про одного постраждалого.

Нагадаємо, також в ніч на 12 липня російські військові атакували Чернівецьку область. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Крім того, є тяжкопоранені.