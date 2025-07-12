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Про це повідомляє міський голова, передає RegioNews.

За словами Ігоря Терехова, росіяни завдали вранці 10 ударів по місту. Зокрема, вісьмома бойовими дронами та двома керованими авіаційними ломками. Основний удар на себе прийняло підприємство, яке вже кілька років не працює. Загорілись складські приміщення. Також дрон потрапив по обʼєкту критичної інфраструктури.

У Київському районі постраждала людина, її госпіталізували медики. У житлових будинках вибиті шибки, пошкоджені авто, міські електричні мережі.

Згодом мер уточнив, що кількість постраждалих внаслідок обстрілів збільшилась до трьох.

Нагадаємо, що також дронами та ракетою росіяни атакували Чернівецьку область. Внаслідок обстрілів двоє місцевих жителів загинули. За життя ще чотирьох борються в лікарнях.