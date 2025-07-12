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Уже в неділю в місті будуть скасовані всі масові заходи. При цьому спеціальні служби продовжують працювати над допомогою постраждалим

Про це повідомив міський голова Чернівців, передає RegioNews.

За словами Романа Клімчука, неділю, 13 липня, в місті оголосили днем жалоби за загиблими. Відповідно, всі масові заходи повинні будуть скасовані.

"Постраждалим мешканцям запропонували тимчасове відселення до гуртожитку. Забезпечимо продуктами харчування, водою, засобами гігієни, надаємо медичну і психологічну допомогу", - каже міський голова.

Роман Клімчук додав, що зараз уже створено спеціальну комісію для обстеження пошкоджень та оцінки збитків. Служби працюють в оперативному режимі.

Нагадаємо, 12 липня російські війська дронами та ракетою атакували Буковину. Відомо про двох загиблих. Також в лікарнях четверо людей в тяжкому стані: за їхні життя борються лікарі.