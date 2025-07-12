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В результате российской атаки были повреждены корпуса одного из университетов Львова. В заведении рассказали, что произошло

Об этом сообщает "Твой город", передает RegioNews.

В результате российской атаки на Львов были повреждены три корпуса Львовской политехники. Особенно 5-й корпус, который находится на улице Степана Бандеры. Там из-за обстрелов выбито 100 окон.

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - говорит ректор университета Наталья Шаховская.

Напомним, в ночь на 12 июля российские военные атаковали Львов. В городе произошли пожары. В частности, пострадал детский сад.