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10 липня 2025, 02:40

На Львівщині зіткнулися Renault та Lanos: постраждали 4 людини, серед них — дитина

10 липня 2025, 02:40
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фото: Нацполіція
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Серйозна ДТП сталася ввечері 8 липня у селі Горпин Львівського району. Потерпілих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Близько 20:00 на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Renault Megane. За кермом Daewoo перебував 33-річний водій, а Renault Megane керував 24-річний хлопець.

"Внаслідок ДТП водій Daewoo Lanos і троє його пасажирів: 16-річна дівчина, 21-річна жінка та 22-річний чоловік, усі — жителі Львівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій Daewoo Lanos був п’яним. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Львівщині водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі. Потерпіла загинула.

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