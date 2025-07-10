На Львівщині зіткнулися Renault та Lanos: постраждали 4 людини, серед них — дитина

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Серйозна ДТП сталася ввечері 8 липня у селі Горпин Львівського району. Потерпілих ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

Близько 20:00 на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Renault Megane. За кермом Daewoo перебував 33-річний водій, а Renault Megane керував 24-річний хлопець.

"Внаслідок ДТП водій Daewoo Lanos і троє його пасажирів: 16-річна дівчина, 21-річна жінка та 22-річний чоловік, усі — жителі Львівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, водій Daewoo Lanos був п’яним. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.