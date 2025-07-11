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11 июля 2025, 11:19

Во Львовской области будут судить предпринимателя, который поставлял некачественное военное снаряжение и сбежал в Австрию

11 июля 2025, 11:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители завершили расследование в отношении сообщника львовского бизнесмена, который нанес ущерб государству более чем на миллиард гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2023 года ведомство возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для Вооруженных Сил Украины. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,16 млрд грн.

Предприниматель из Львова курировал сделку, в которую привлек своего сына и других лиц. Подконтрольные им компании подписали в 2023 году договоры с Минобороны на поставку военной одежды.

Сотрудники ГБР объявили о подозрении бизнесмену и членам преступной организации, нанесших государственному бюджету ущерб на миллиард гривен. Их разоблачили на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Пяти членам организации сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации, в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время фигурант масштабного коррупционного дела скрывается в Австрии.

Напомним, во Львовской области будут судить руководство воинской части и директора предприятия, которые организовали поставки некачественного меда для военных.

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