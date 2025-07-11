На Львівщині прикордонники викрили контрабанду кросівок на понад 1 млн грн
У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники спільно із митникам виявили партію незадекларованого спортивного взуття на понад 1 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Під час огляду рейсового автобуса у багажних відсіках було виявлено 229 пар брендових кросівок.
За словами 40-річного водія, взуття є передачею, яку він отримав у Польщі та мав переслати на Закарпаття поштою.
Працівники митниці задокументували правопорушення та вилучили товар.
Нагадаємо, на Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку.
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