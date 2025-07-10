На Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку
Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили старовинну скрипку у пункті пропуску «Грушів». Музичному інструменту понад 150 років
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У пункті пропуску "Грушів", під час здійснення контрольних процедур на виїзд з України, прикордонники спільно із митниками виявили ймовірно цінну річ - скрипку, датовану 1872 роком.
Музичний інструмент перевозили у багажному відділенні автомобіля Opel, яким керував 42-річний громадянин України.
"Працівники митниці склали протокол про порушення, а долю інструмента визначить експертна оцінка, яка має встановити, чи має скрипка культурну чи історичну цінність", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники виявили в авто книги, яким понад 100 років.