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10 липня 2025, 19:43

На Львівщині у багажнику авто прикордонники виявили старовинну скрипку

10 липня 2025, 19:43
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фото: ДПСУ
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Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили старовинну скрипку у пункті пропуску «Грушів». Музичному інструменту понад 150 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску "Грушів", під час здійснення контрольних процедур на виїзд з України, прикордонники спільно із митниками виявили ймовірно цінну річ - скрипку, датовану 1872 роком.

Музичний інструмент перевозили у багажному відділенні автомобіля Opel, яким керував 42-річний громадянин України.

"Працівники митниці склали протокол про порушення, а долю інструмента визначить експертна оцінка, яка має встановити, чи має скрипка культурну чи історичну цінність", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Львівщині прикордонники виявили в авто книги, яким понад 100 років.

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