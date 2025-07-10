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Серьезное ДТП произошло вечером 8 июля в селе Горпин Львовского района. Пострадавших госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Около 20:00 на дороге столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Renault Megane. За рулем Daewoo находился 33-летний водитель, а Renault Megane управлял 24-летний парень.

"В результате ДТП водитель Daewoo Lanos и три его пассажира: 16-летняя девушка, 21-летняя женщина и 22-летний мужчина, все — жители Львовского района, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель Daewoo Lanos был пьян. Виновнику аварии грозит лишение свободы сроком до трех лет. В настоящее время продолжается следствие.