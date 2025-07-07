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07 липня 2025, 12:58

У ТЦК Львівщини встановили металошукачі та посилили охорону

07 липня 2025, 12:58
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фото: Facebook.com/OOTCKSP
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У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Львівщини посилили заходи безпеки у зв’язку з нещодавніми російськими атаками на такі об’єкти в інших областях

Про це повідомили джерела Суспільного у ТЦК, передає RegioNews.

Зокрема, підсилено пильність роти охорони, на входах використовують металошукачі.

Наразі зміна адрес центрів не передбачається, але ситуацію постійно моніторять.

Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо

Останнім часом російські війська системно завдають ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого — за допомогою ударних БпЛА.

7 липня

6 липня

3 липня

30 червня

  • У Кривому Розі зафіксовано удар поблизу районного ТЦК, виникла пожежа.

Нагадаємо, через напружену безпекову ситуацію Вінницький ТЦК тимчасово призупинив роботу за своєю постійною адресою на вул. Данила Галицького, 31.

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охорона Львівська область атака мобілізація російська армія заходи безпеки металошукачі
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