У ТЦК Львівщини встановили металошукачі та посилили охорону
У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Львівщини посилили заходи безпеки у зв’язку з нещодавніми російськими атаками на такі об’єкти в інших областях
Про це повідомили джерела Суспільного у ТЦК, передає RegioNews.
Зокрема, підсилено пильність роти охорони, на входах використовують металошукачі.
Наразі зміна адрес центрів не передбачається, але ситуацію постійно моніторять.
Російські удари по будівлях ТЦК: що відомо
Останнім часом російські війська системно завдають ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в різних регіонах України, здебільшого — за допомогою ударних БпЛА.
7 липня
- Під час атаки на Харків зафіксовано влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію.
- У Запоріжжі — влучання поруч із Запорізьким обласним ТЦК та СП.
6 липня
- Росіяни завдали удару по Кременчуцькому районному ТЦК та СП.
3 липня
- Унаслідок атаки дронів постраждала територія Полтавського міського та обласного ТЦК та СП.
30 червня
- У Кривому Розі зафіксовано удар поблизу районного ТЦК, виникла пожежа.
Нагадаємо, через напружену безпекову ситуацію Вінницький ТЦК тимчасово призупинив роботу за своєю постійною адресою на вул. Данила Галицького, 31.