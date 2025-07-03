На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
Трагічний випадок трапився поблизу села Боромики Чернігівського району. У салоні авто виявили тіло загиблого чоловіка, який зник минулими вихідними
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
За наявними даними, автівку виявили в річці Десна 1 липня. Того ж дня рятувальники підняли машину на поверхню.
"У салоні було виявлено тіло чоловіка 1991 року народження, який зник 28 червня 2025 року", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, днями у Хмельницькому в річці Кудрянка виявили тіло невідомого чоловіка.
На Рівненщині втопилися дві людиниВсі новини »
01 липня 2025, 07:10У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
30 червня 2025, 08:30У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
30 червня 2025, 00:35
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
03 липня 2025, 05:40"Багато хто думає, що я десь сиджу чілю": гуморист Андрій Лузан розкрив назву підрозділу, в якому він служить
03 липня 2025, 05:20Гуморист Юрій Ткач вдруге зробив пропозицію своїй дружині
03 липня 2025, 04:45На РФ покарали чоловіка, який оголосив нагороду за пійманого Путіна: який вирок він отримав
03 липня 2025, 04:30На Одещині чоловік вбив знайомого через різні погляди на виховання дітей
03 липня 2025, 03:55На Буковині чоловік наловив риби та раків на майже півмільйона гривень
03 липня 2025, 03:40Жителі Запорізької області сплатили понад 6 мільярдів податків
03 липня 2025, 03:15США призупинили передача зброї, яка вже була майже в Україні - ЗМІ
03 липня 2025, 02:50На Франківщині врятували корову, яка впала в колодязь
03 липня 2025, 02:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни