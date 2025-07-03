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03 липня 2025, 05:05

На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини

03 липня 2025, 05:05
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фото: ДСНС України у Чернігівській області
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Трагічний випадок трапився поблизу села Боромики Чернігівського району. У салоні авто виявили тіло загиблого чоловіка, який зник минулими вихідними

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

За наявними даними, автівку виявили в річці Десна 1 липня. Того ж дня рятувальники підняли машину на поверхню.

"У салоні було виявлено тіло чоловіка 1991 року народження, який зник 28 червня 2025 року", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, днями у Хмельницькому в річці Кудрянка виявили тіло невідомого чоловіка.

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