фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что на улице Руданского на металлическом ограждении высотой 1,5 метра застрял человек. Местный житель проткнул ногу металлическими конструкциями забора, зацепился за них и свисал головой вниз. Спасателям пришлось отрезать часть ограды, чтобы освободить потерпевшего.

"Травмированного мужчину, 1970 года рождения, в тяжелом состоянии медики госпитализировали в Каменка-Бугскую центральную районную больницу", - сообщили в ГСЧС.