На Вінниччині чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на гострий прут
Інцидент стався у вівторок ввечері, 20 травня, в селі Бохоники Вінницького району. Рятувальники надали допомогу потерпілому
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що 46-річний місцевий житель потрапив у халепу, намагаючись подолати металеву огорожу. Під час невдалої спроби перелізти через паркан, він випадково проткнув стопу гострим металевим прутом.
"Бійці ДСНС за допомогою спецінструменту зрізали частину прута та обережно визволили ногу постраждалого", — йдеться в повідомленні.
Після звільнення з пастки чоловіка передали медикам.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині 11-річний хлопчик наштрикнувся на металевий паркан.
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