Зброя, гранати й боєприпаси: у Києві викрили таємне сховище правоохоронця
Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю
Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.
В одному з гаражів у Деснянському району міста зберігалось: понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 ВОГів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо.
Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.
"Власників" арсеналу затримано. Їм повідомлено про підозру.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, в Києві судитимуть торгівців зброєю та вибухівкою. Незаконний канал продажу було перекрито правоохоронцями у вересні минулого року.