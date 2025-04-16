Зброя, гранати й боєприпаси: у Києві викрили таємне сховище правоохоронця

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

В одному з гаражів у Деснянському району міста зберігалось: понад 35 тисяч патронів, 6 гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 ВОГів, автомати, снайперські гвинтівки, ударно-дистанційні запали, прилади для спостереження, пістолети, протипіхотні міни тощо.

Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

"Власників" арсеналу затримано. Їм повідомлено про підозру.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, в Києві судитимуть торгівців зброєю та вибухівкою. Незаконний канал продажу було перекрито правоохоронцями у вересні минулого року.