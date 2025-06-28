Во Львове зафиксировали уникальный рекорд
Пятеро львовян, среди которых двое военных, за 41 час 57 минут непрерывного бега преодолели 535 км из Киева во Львов
Об этом стало известно по видеотрансляции в Телеграмме-канале "Говорит Великий Львов", сообщает RegioNews.
"Пять участников - Владимир Ханас, Валерий Шажко, Николай Луговой, Владимир Молинский, Владимир Литвин - сделали невероятное достижение и пробежали 535 км за 41 час и 57 минут. Приветствую вас, рекорд установлен!" – сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины.
Мужчины бежали круглосуточно, чтобы собрать средства для ВСУ - и доказать, что у украинской выносливости нет предела.
Напомним, в начале 2025 года во Львове установили необычный рекорд - выпекли круассан весом около 6 килограммов.
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