Во Львове зафиксировали уникальный рекорд

фото: Владимир Ханас / Фейсбук

Пятеро львовян, среди которых двое военных, за 41 час 57 минут непрерывного бега преодолели 535 км из Киева во Львов

Об этом стало известно по видеотрансляции в Телеграмме-канале "Говорит Великий Львов", сообщает RegioNews.

"Пять участников - Владимир Ханас, Валерий Шажко, Николай Луговой, Владимир Молинский, Владимир Литвин - сделали невероятное достижение и пробежали 535 км за 41 час и 57 минут. Приветствую вас, рекорд установлен!" – сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины.

Мужчины бежали круглосуточно, чтобы собрать средства для ВСУ - и доказать, что у украинской выносливости нет предела.

Напомним, в начале 2025 года во Львове установили необычный рекорд - выпекли круассан весом около 6 килограммов.