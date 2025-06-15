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15 червня 2025, 15:53

У Львові вибухнув електричний кабель: частина міста без світла

15 червня 2025, 15:53
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ілюстративне фото: Львівобленерго
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Сьогодні, 15 червня, на вулиці Суботівській у Львові вибухнув електричний кабель. Через аварію частина міста залишилася без електропостачання

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews..

У Залізничній райадміністрації уточнили, що ніхто з жителів не постраждав. Через аварійну ситуацію частина Левандівки тимчасово залишилася без світла.

Бригади "Львівобленерго" працюють на місці над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла.

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