У Львові вибухнув електричний кабель: частина міста без світла
Сьогодні, 15 червня, на вулиці Суботівській у Львові вибухнув електричний кабель. Через аварію частина міста залишилася без електропостачання
Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews..
У Залізничній райадміністрації уточнили, що ніхто з жителів не постраждав. Через аварійну ситуацію частина Левандівки тимчасово залишилася без світла.
Бригади "Львівобленерго" працюють на місці над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла.
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