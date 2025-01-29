У Львові випекли круасан вагою майже 6 кілограмів

фото: Лана Вєтрова

У львівському супермаркеті випекли найбільший в Україні круасан. Кондитерський виріб має масу понад 5 кг, що еквівалентно півсотні стандартним круасанам

Як передає RegioNews, про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Круасан-велетень випекли у львівському супермаркеті "Сільпо" в ТРЦ Victoria Gardens.

Найбільший в Україні круасан мав завдовжки 160 см, вага становила 5,600 кг – а це, еквівалентно 56 стандарних круасанів.

"Ви знаєте, що львівські круасани мають найрізноманітнішу начинку, і не обов’язково солодку. Але рекордну випічку вирішено було приготувати із найпопулярнішою начинкою – заварним кремом", - йдеться у повідомленні.

Готували круасан 8 годин, а от з’їли його відвідувачі "Сільпо" за кілька хвилин.

Рекорд увійшов до Національного Реєстру Рекордів в категорію "Кулінарне мистецтво".

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