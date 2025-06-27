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Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Во Львове следователи сообщили о подозрении местному жителю, обвиняемому в торговле людьми. По данным правоохранителей, 49-летний мужчина организовал фиктивный брак своей дочери с военнообязанным гражданином.

Следствие установило, что в августе 2023 года подозреваемый убедил свою дочь с инвалидностьюю II группы заключить фиктивный брак. Для получения согласия отец, вероятно, воспользовался ее психическими расстройствами и уязвимым состоянием. Регистрация брака была официально оформлена в ЗАГСе, что дало "жениху" возможность уклониться от мобилизации.

Свои услуги по организации фиктивного брака и вербовке дочери мужчина оценил в 200 тысяч гривен. Вырученные средства, по версии следствия, были платой за избежание службы в Вооруженных силах Украины.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к этой схеме. Досудебное производство осуществляет отдел полиции №1 Львовского райуправления полиции №2 совместно с миграционной полицией Львовщины.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине разоблачили женщину, которая стала "свахой" для уклонистов.