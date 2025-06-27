49-летний львовянин за 200 тыс. грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" избежать мобилизации
Во Львове мужчина организовал фиктивный брак дочери
Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.
Во Львове следователи сообщили о подозрении местному жителю, обвиняемому в торговле людьми. По данным правоохранителей, 49-летний мужчина организовал фиктивный брак своей дочери с военнообязанным гражданином.
Следствие установило, что в августе 2023 года подозреваемый убедил свою дочь с инвалидностьюю II группы заключить фиктивный брак. Для получения согласия отец, вероятно, воспользовался ее психическими расстройствами и уязвимым состоянием. Регистрация брака была официально оформлена в ЗАГСе, что дало "жениху" возможность уклониться от мобилизации.
Свои услуги по организации фиктивного брака и вербовке дочери мужчина оценил в 200 тысяч гривен. Вырученные средства, по версии следствия, были платой за избежание службы в Вооруженных силах Украины.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает всех лиц, которые могли быть причастны к этой схеме. Досудебное производство осуществляет отдел полиции №1 Львовского райуправления полиции №2 совместно с миграционной полицией Львовщины.
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